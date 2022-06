A poche ore da Belgio-Olanda di Nations League, Aad de Mos, ex tecnico di Ajax e Malines, si è divertito a schierare l'11 combinato delle due Nazionali scegliendo nel 3-4-3 Denzel Dumfries come quarto di destra: "Dumfries è decisivo, ha fatto una buona stagione all'Inter segnando regolarmente. Thomas Meunier e Timothy Castagne portano troppo poco in questo senso", il suo commento a Voetbalprimeur.