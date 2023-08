Gilles de Bilde, ex attaccante della Nazionale belga, commenta la situazione sempre più pesante che coinvolge Romelu Lukaku: "Sportivamente parlando, si trova in un vicolo cieco. Solo Massimiliano Allegri sembra volerlo ancora. Inoltre non ha gestito bene la cosa parlando con la Juventus tramite il suo avvocato alle spalle dell'Inter. Non si fa così. Al momento l'Arabia Saudita sembra essere la pista unica per Lukaku, ma gli piacerà?", le sue parole a VTM2.