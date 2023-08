L'ex allenatore Gianni De Biasi, intervistato da MilanNews.it, ha parlato del campionato appena iniziato dando la propria visione su quello che potrebbe accadere nella lotta per lo Scudetto: "Secondo me se la giocano Napoli, Inter e Milan. Ho visto anche molto bene la Juventus contro l’Udinese. Per questo inserisco nella corsa anche i bianconeri".