Ai microfoni di Tutto Mercato Web, Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, a pochissimi giorni dal via del campionato si sofferma a parlare anche delle prospettive di Inter e Milan: "Le milanesi non avevano bisogno di fare chissà quale mercato. L’Inter potenzialmente era già la più forte l’anno scorso. Il Milan con De Ketelaere può aver fatto una bella operazione, bisognerà vedere come si inserirà nel contesto”.