L’ex WWE United States Champion Santino Marella è stato ospite lunedì sera allo stadio Giuseppe Meazza, per assistere alla gara di Serie A tra Inter e Fiorentina. Dopo aver lottato all’evento Bestya Rumble organizzato dalla Bestya Wrestling a Bagnolo Cremasco, ed aver vinto la rissa reale della promotion italiana, il wrestler italo-canadese ha avuto modo di recarsi a San Siro per guardare la partita vinta per 2-1 dalla squadra di Simone Inzaghi.

A fine gara, come noto, Marella ha avuto in dono una maglia dell'Inter e ha incrociato un suo grande fan, vale a dire il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi. Che ha posato insieme a lui esibendosi nell'iconico gesto del Cobra.