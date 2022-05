Anche Matteo Darmian si esprime ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia: "Era un trofeo importante per noi, i tifosi e la società. Volevamo un altro trofeo in stagione e dal primo minuto abbiamo cercato di mettere in difficoltà la Juve. Siamo andati in vantaggio, ma in due minuti ci hanno ribaltato la partita. Non abbiamo però perso concentrazione e l'abbiamo ribaltata nuovamente".

Stavolta non avete fatto l'errore di perdervi dopo la rimonta, siete cresciuti di testa?

"Ogni partita è a sé. Stasera era importante vincere e ci siamo riusciti, ora festeggiamo e poi ci rituffiamo nel campionato".