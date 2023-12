"Sapevamo sin dall'inizio non solo della partita ma anche del girone che la Real Sociedad era una squadra difficile da affrontare, con tanta qualità, con grande palleggio. E stasera non siamo riusciti a trovare il gol che ci avrebbe fatto passare come primi del girone. Però onestamente abbiamo fatto un buon inizio di stagione, guardiamo avanti in modo positivo e adesso aspettiamo il sorteggio". Questo il pensiero post-gara di Matteo Darmian, espresso a Sky. "Tenevamo ad arrivare primi del girone, ora vedremo chi dovremo affrontare ma credo che chiunque sarà l'avversario non sarà felice di incontrare l'Inter. Da qui a febbraio passerà del tempo ma noi cercheremo di proseguire su questa strada" ha continuato.

Sulla sfida di domenica contro la Lazio:

"È un'altra competizione, avremo qualche giorno per recuperare energie fisiche e mentali. Ci prepareremo al meglio come fatto sempre per andare a Roma e portare a casa la vittoria".