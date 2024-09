La vittoria dei rossoneri è frutto più meriti del Milan o più demeriti dell’Inter? A rispondere è Matteo Darmian che dopo il ko incassato questa sera contro i cugini rossoneri ha analizzato partita e risultato anche a Inter TV: "Ci aspettavamo un Milan così, direi 50 e 50. Loro hanno fatto la partita che volevano fare, mettendo in campo quello che avevano e quello che avevano preparato. Noi non siamo stati i soliti, approccio così e così e non eravamo fluidi nella nostra manovra. E dopo tutte queste cose parliamo di una sconfitta, non è mai piacevole perdere, a maggior ragione in un derby. Dobbiamo guardare avanti e migliorare" ha detto l'esterno di Inzaghi.

Vi siete già detti qualcosa?

"No, niente di particolare. Sapevamo quanto fosse importante la partita di oggi, ma siamo un gruppo maturo ed esperto da capire cosa non è andato oggi. Analizzeremo la partita per migliorare e continuare nel migliore dei modi il nostro campionato".

Cosa ha condizionato maggiormente la gara? E se vi fa preoccupare il dato dei gol subiti.

"Eravamo stati bravi a rimetterla in pari nonostante non stessimo facendo una grandissima gara e sì, dobbiamo lavorare perché è l’unica ricetta che conosco e che ci potrà far migliorare sotto tutti i punti di vista. Per un difensore non è mai bello concedere gol e oggi siamo stati meno bravi del solito. Il primo gol ci ha preso in mezzo, il secondo su palla inattiva, e solitamente lo scorso anno non succedeva e dobbiamo lavorare per migliorare".