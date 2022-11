Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, il noto agente Oscar Damiani ha escluso che la Supercoppa Italiana fra Inter e Milan possa fare da snodo cruciale per la stagione dei rossoneri: "Non credo che un’eventuale vittoria o sconfitta in Supercoppa Italiana possa incidere sul rendimento in campionato. Vincere un trofeo è sempre una cosa importante e il Milan ci tiene particolarmente. Sarà una partita equilibrata, ma il Milan ha tutte le carte in regola per fare bene e vincere".