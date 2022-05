Durante l'intervento su 'Tempi Supplementari', programma in onda sulle frequenze di Vikonos Web Radio/TV, Oscar Damiani commenta il possibile arrivo di Paulo Dybala all'Inter e l'esito della lotta scudetto: "Ha vinto la squadra più continua - dice il procuratore -. L’Inter ha fatto sette, otto partite negative ed anche il Napoli era lì ma è stato discontinuo. Il Milan ha reagito bene, non era la più forte ma ha meritato lo scudetto. Dybala? Non ha rinnovato e si parla dell’Inter. Sarebbe un grande colpo ma lui chiede 10 milioni netti, vuol dire 20 lordi. Discorso complicato, vedremo. C’è tempo, il mercato è appena all’inizio".