Stephane Dalmat commenta la situazione dell'Inter dopo la gara contro l'Atalanta con l'ormai consueta analisi nel video postato su Instagram. "Ho visto un buon Lukaku che sta crescendo e senza problemi fisici può fare un buon finale di stagione - dice -. La squadra ha giocato bene, la vittoria è meritata. Adesso c'è il problema di Skriniar. Rimarrà qui per sei mesi, l'Inter non avrà soldi e pagherà lo stipendio fino alla fine. Cosa farà la società? Se lo lasci in tribuna per sei mesi perdi il padrone della difesa e lui avrebbe un periodo molto difficile. E' colpa sua, ha sbagliato. Doveva arrivare fino a fine stagione e poi dire se rinnovava o andava via. Per me ha sentito che i tifosi non vogliono vederlo più in campo.