Stéphane Dalmat carica l'Inter dal proprio profilo Instagram. Questa la sua presentazione del match di Champions League contro il Barcellona: "Oggi sarà una sfida importante, ma non decisiva. Giocare al Camp Nou è sempre difficile: è un campo particolare, molto lungo e largo. Si fatica molto con il possesso palla del Barça, ma penso che la squadra non sia forte come quella di prima. All'andata l'Inter ha dimostrato molto carattere e può fare risultato. Un pareggio sarebbe perfetto, perché siamo tre punti davanti al Barcellona e in casa loro possiamo fare qualcosa. Dopo due partite, la squadra ha cambiato un po' e può fare qualcosa di buono. Non sapremo formazione e modulo di Simone Inzaghi per stasera o se gioca André Onana. Ma l'Inter non ha nulla da perdere, è il Barcellona che è sotto pressione e deve vincere. Noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare. Un pari sarebbe perfetto, ho fiducia e spero che stasera facciano una grandissima partita".