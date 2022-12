Anche Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter nel biennio 2001-2003, si è unito al cordoglio per la morte di Sinisa Mihajlovic, omaggiando l'ex difensore e tecnico con un post su Instagram che lo ritrae in maglia nerazzurra: "Triste novità. Ho avuto l'onore di giocare contro di lui quando era alla Lazio. Un grande giocatore. Mando un pensiero alla sua famiglia. RIP campione", il messaggio del francese.