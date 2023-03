"Ieri sera è stata una partita che avevo immaginato. Ma perdere contro lo Spezia non è possibile". Tutta la delusione di Stephane Dalmat nel consueto video di commento su Instagram all'indomani di Spezia-Inter 2-1. "L'Inter ha avuto molte opportunità, se Lautaro avesse segnato sarebbe potuta essere un'altra gara. Così non è stato e hanno finito per perderla. Diciamo sempre che è colpa di Inzaghi, ma bisogna considerare anche i giocatori. Come dico da inizio anno - spiega l'ex centrocampista nerazzurro -, mancano tre-quattro elementi di alto livello. Non è come dieci anni fa, quando c'erano Zanetti, Cambiasso, Vieri, Di Biagio, giocatori che riescono a fare alzare la mentalità anche dei compagni.