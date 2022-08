In un video pubblicato sul suo canale Instagram, Stephan Dalmat ha detto la sua sul prossimo cammino dell'Inter in Champions League, con i nerazzurri chiamati a sfidare Bayern Monaco, Barcellona e Victoria Plzen nel Gruppo C: "Un gruppo molto complicato con due grandi d'Europa, il Barcellona e il Bayern - ha analizzato l'ex centrocampista nerazzurro -. Sappiamo che i tedeschi ogni anno sono tra le prime 4-5 squadre che possono vincere la Champions, mentre è vero che il Barcellona non è più quello di tanti anni fa, ma comincia a essere una squadra forte, proprio come l'Inter. Penso ci sia la possibilità di passare il turno, il Bayern probabilmente arriverà primo e per il secondo posto l'Inter se la giocherà con il Barça. In casa, però, dobbiamo sempre vincere, anche contro il Bayern, possiamo riuscirci perché l'abbiamo dimostrato l'anno scorso anche vincendo 1-0 a Liverpool. Il Bayern si trova a un livello più alto, ma il Barcellona di oggi non è più forte dell'Inter. Saranno tutte belle partite da vedere".