Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb, partendo da un'analisi del centrocampo delle due squadre: A parte De Bruyne, che è di un livello superiore, prendo il centrocampo dell'Inter. La partita si giocherà lì: se chiuderanno De Bruyne, i nerazzurri potranno fare male con Brozovic, Barella e Calhanoglu. Sono giocatori che a questo livello possono fare la differenza. E poi dipenderà da chi giocherà davanti con Lautaro".

L'Inter deve cambiare il suo modo di giocare per fronteggiare il City o non si deve snaturare?

"Deve giocare come ha giocato nelle ultime partite. Sappiamo che il City è molto forte quando può avere il controllo del pallone: l'Inter dovrà fronteggiarlo e, quando avrà il pallone, giocarlo come sa. Non bisogna cambiare il modulo o lo stile di gioco: sono arrivati in finale grazie a essi".

Chi può essere il giocatore decisivo per l'Inter?

"Brozovic. Può dettare il ritmo della partita: quando sta bene prende il controllo del gioco e rende gli altri migliori".

Un pronostico?

"Tosta…. Un pareggio per 1-1 e poi l'Inter vince ai rigori. Speriamo. Io in realtà oserei augurarmi che vinca già nei novanta minuti, ma basterebbe sollevare la coppa per chiudere alla grande una grandissima stagione".

Anche per Simone Inzaghi, che arriva a questa finale dopo tantissime critiche. Che voto diamo al tecnico?

"È difficile, è un giudizio complesso. Ha avuto momenti difficili e complicati, in una stagione strana anche per l'interruzione dovuta al mondiale. Però bisogna essere sinceri: ha fatto benissimo dalla ripresa del campionato in poi".