Aumenta la concorrenza per l’Inter nella corsa a Samuel Umtiti, difensore che sta facendo molto bene quest’anno in prestito al Lecce dal Barcellona. Come riportato da Sport, il centrale francese sarebbe finito nei radar anche dell’altra formazione di Milano, il Milan. Ovviamente l’affare sarebbe possibile solo in due casi: se il calciatore dovesse separare definitivamente le proprie strade dalla formazione blaugrana o se quest’ultima acconsentirà a un nuovo prestito alle condizioni vantaggiose che hanno portato il calciatore in Puglia.