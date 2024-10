Un'esperienza emozionante e unica per le Inter Academy Beijing, Fuzhou e Hong Kong che a Nanning sono state protagoniste in un torneo U12 con due compagini locali. Circa 70 tra ragazzi e adulti hanno avuto la grande opportunità di partecipare a un Meet & Greet organizzato venerdì 4 ottobre, dove hanno incontrato le legend nerazzurre: il Vice President Javier Zanetti, Marco Materazzi, Esteban Cambiasso, Maicon, Ivan Cordoba, Wesley Sneijder ed Evaristo Becalossi.

Sono stati tanti i momenti indimenticabili: nella giornata di sabato 5 ottobre circa 50 ragazzi delle Academy nerazzurre hanno preso parte ad attività sul campo con le legend, prima della premiazione per mano della delegazione interista. Questa due giorni ha celebrato ancora una volta l'importanza della presenza del brand nerazzurro in Cina che come sempre è molto importante per la crescita della fanbase locale.