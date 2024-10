La redazione di Tuttosport ha ufficializzato la lista dei 25 finalisti per il 'Golden Boy' durante l'evento organizzato a Roma, sul Lungotevere Flaminio. I baby gioielli in lizza, con il favoritissimo che sembra essere la stellina spagnola Lamine Yamal, verranno ora giudicati da 50 giornalisti esperti di calcio internazionale che decideranno a chi andrà il premio. Il 16 dicembre, a Torino, è in programma la cerimonia di premiazione.

La lista dei 25 finalisti del 'Golden Boy 2025':

Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

Pau Cubarsì (Spagna, Barcellona)

Samu Omorodion (Spagna, Porto)

Cristhian Mosquera (Spagna, Valencia)

Endrick (Brasile, Real Madrid)

Savinho (Brasile, Manchester City)

Warren Zaïre-Emery (Francia, PSG)

Leny Yoro (Francia, Manchester United)

Mathys Tel (Francia, Bayern Monaco)

Désiré Doué (Francia, PSG)

Wilson Odobert (Francia, Tottenham)

Kobbie Mainoo (Inghilterra, Manchester United)

Adam Wharton (Inghilterra, Crystal Palace)

Rico Lewis (Inghilterra, Manchester City)

Jamie Bynoe-Gittens (Inghilterra, Borussia Dortmund)

Alejandro Garnacho (Argentina, Manchester United)

Joao Neves (Portogallo, PSG)

Aleksandar Pavlovic (Germania, Bayern Monaco)

Jorrel Hato (Paesi Bassi, Ajax)

Samuel Mbangula (Belgio, Juventus)

Andreas Schjelderup (Norvegia, Benfica)

Eliesse Ben Seghir (Marocco, Monaco)

Arda Güler (Turchia, Real Madrid)

Kenan Yildiz (Turchia, Juventus)

Oscar Gloukh (Israele, RB Salisburgo)