Venticinque anni fa, il 9 novembre del 1997, si giocava Fiorenzuola-Brescello 1-1 nel campionato di Serie C1. Partita che oggi assume una rilevanza particolare in quanto si tratta dell’unica sfida che vide l'uno contro l'altro in campo Simone Inzaghi, all'epoca attaccante della squadra del paese di Don Camillo e Peppone, e Stefano Pioli, veterano della squadra rossonera piacentina. Giancarlo D'Astoli, allenatore del Brescello, ricorda com'era Inzaghi alle sue dipendenze alla Gazzetta dello Sport: "Non ricordo quella partita, ma Simone sì. Dopo quella stagione l’ho sentito una sola volta grazie a mio figlio, oggi fisioterapista. Il bello è che quando lui gli ha chiesto di me, ‘Mone ha risposto: 'Certo, è stato un allenatore… duro'”. Colpa di un rimprovero dopo un allenamento: “Aveva corso poco, così lo trascinammo fuori dalla doccia per fargli fare altri giri di campo.