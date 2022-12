Alle spalle del Napoli quale la squadra che le dà più fiducia?

"La Juventus si è ripresa alla grande, tralasciando discorsi extra-campo. Ha fatto un filotto importante e storicamente, anche se in difficoltà, la Juve lotta sempre per obiettivi importanti. Poi c'è l'Inter ma il Milan, campione in carica, è quella che potrà essere più continua".

Come torneranno gli argentini in Serie A? Carichi o con la pancia piena?

"Sono professionisti. Credo che torneranno con una carica in più, soprattutto Lautaro che non ha fatto un grande Mondiale, ma anche Dybala che ha giocato poco. Hanno tanta benzina da dare da qui a fine anno. Io punterei più su Dybala, il Mondiale gli ha ridato autostima e sicurezza".