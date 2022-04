L'ex milanista Stefano Cuoghi, intervistato da TMW, ha detto la sua su questo rush finale di campionato che vede il Milan favorito in ottica scudetto rispetto ai cugini dell'Inter che dopo il "ko col Bologna ha dato grande energia ai rossoneri. Ora la formazione di Pioli deve affrontare la Fiorentina, partita da tenere per il Milan perchè i viola giocano aperti e se trovano gli esterni nella giornata giusta possono creare problemi. Per il Milan è un'occasione unica, deve fare dieci punti in quattro partite per vincere lo scudetto".