Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando di questo inizio di Serie A: "Siamo all'inizio della stagione e ci sono tanti cantieri aperti, forse quello più avviato è quello dell'Inter. Sarà più difficile la lotta salvezza perché vedo diverse squadre ben organizzate anche a livello di gioco. Non so se l'Inter sia in grado di uccidere il campionato, ce ne sono altre che potranno lottare per lo Scudetto come Juventus, Milan e Napoli. Il vantaggio dell'Inter, sul piano del lavoro già svolto, è evidente".