In molti ricorderanno una delle ultime grandi partite dell'arbitro Gianpaolo Calvarese, un Inter-Juventus passato alla storia per diversi episodi discutibili, in particolare uno con protagonista Juan Cuadrado, che si procurò un calcio di rigore in seguito a una simulazione su fallo di Ivan Perisic. Oggi l'ex direttore di gara sui suoi social ci ride su: "Magari ora riceverò qualche insulto in meno… o probabilmente no", le sue parole a cui si aggiunge anche una foto che lascia trasparire tutto il suo stupore per l'ormai imminente trasferimento del colombiano a Milano.