"Non siamo più competitivi perché non giochiamo più all'italiana". Intervistato dall'emittente tedesca Sport1, l'ex attaccante dell'Inter Alessandro Altobelli ha commentato così la caduta di tre squadre italiane in Champions League. Ma cosa intende con giocare all'italiana Spillo? "Quando hai la palla devi cercare di fare gol, quando lasci la palla all'avversario devi sapere come difenderti. Giocare partendo dalla difesa non ti dà alcun sollievo, anzi corri sempre il rischio di perdere palla nelle zone pericolose. Credo sia fondamentale pare un passo indietro".