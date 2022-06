"Abbiamo giocato una partita perfetta". Josip Juranović, stacanovista della Croazia in Nations League, esalta la prestazione dei vice campioni del mondo, capaci ieri sera di battere la più quotata Francia grazie a un gol su rigore di Luka Modric. "I nostri avversari - ha aggiunto il giocatore del Celtic - non hanno avuto occasioni particolari, siamo riusciti a non subire gol in due partite di fila, quindi devo solo elogiare i compagni che hanno fatto un lavoro di alto livello. In generale abbiamo avuto ritmo, soprattutto in mezzo al campo, dove giocano i tre migliori al mondo: tutto diventa più facile con Modrić, Brozović e Kovačić".