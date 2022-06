Dopo aver regalato la prima vittoria in Nations League alla Croazia, segnando un gol dei suoi nel match contro la Danimarca, Mario Pasalic ha spiegato cosa ha fatto davvero la differenza per far cambiar marcia ai vicecampioni del mondo: "Tutto è molto più facile quando giocano Modric, Kovacic e Brozovic, nel secondo tempo abbiamo preso davvero il controllo del campo - le parole dell'atalantino nel post-gara -. Il primo tempo è stato estremamente difficile, poi quando sono entrati Modrić e Kovačić nella ripresa è cambiato tutto: loro due sono i migliori centrocampisti del mondo e stanno benissimo in mezzo insieme a Brozović. Da quel momento abbiamo preso sicurezza nel nostro gioco".