Massimo Crippa, ex centrocampista di Napoli, Parma e Torino, parla ai microfoni di 1 Station Radio del momento dell'Inter: "Credo che ci sia qualcosa in società di cui il lato tecnico stia risentendo: incertezza per quanto riguarda la presidenza e un po’ di confusione in qualche scelta, penso anche a Romelu Lukaku che finora neanche c’è stato. Sicuramente la squadra è competitiva e darà filo da torcere, ma al momento l’impressione è che esistano dei problemi che non conosciamo. Centrocampisti che rubano l’occhio? Dico Marcelo Brozovic, poi a me piace tantissimo Nicolò Barella. È uno dei migliori a livello europeo”.