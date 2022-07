Non poteva mancare dalla squadra dei sogni di Hernan Crespo l'amico e connazionale Javier Zanetti, suo ex capitano in maglia nerazzurra: "Non aver paura, capitano: la maglia numero 2 è tua, sennò lo so che mi togli il saluto. All'Inter lo chiamavo il Trattore: non correva sul campo, lo arava", le parole di Valdanito al settimanale SportWeek. Davanti a Buffon scelto tra i pali, Crespo completa la sua difesa con Thuram, Cannavaro e Maldini. Pirlo regista con altri due ex nerazzurri mezzali, Veron ("Prima che un compagno di squadra, un amico. E volete che tenga fuori dalla squadra un amico? Quante volte mi ha tirato su il morale dopo un gol sbagliato!") e Seedorf. L'attacco è stellare con Maradona, Van Basten e Valdano.