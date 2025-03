Il River Plate potrebbe essere la classica mina vagante al Mondiale per Club 2025. A dirlo è Hernan Crespo, ex bomber proprio dei Millonarios, che ha avvisato le partecipanti del torneo extra-large che andrà in scena negli Stati Uniti dei pericoli che potrebbe portare la squadra di Marcelo Gallardo, inserita nel girone di qualificazione con Inter, Urawa Red Diamonds e Monterrey: "Occhio al River - le parole di Valdanito a ESPN -. È logico che si pensi sempre che la squadra europea sia superiore a quella sudamericana perché in Europa vengono ad acquistare in Sud America e, presumibilmente, i migliori vanno lì, quindi dovrebbe esserci un divario. Ma non è una sfida secca, tutto può succedere. Tutti direbbero che l'Inter è superiore, ma il River è il River. Tenete d'occhio il River perché può farcela. Non dico che saranno una sorpresa perché ci sono grandi squadre, ma tutto può succedere".