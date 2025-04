In vista del gettone numero 200 con la maglia della Cremonese, Matteo Bianchetti, prodotto del vivaio Inter oggi capitano dei grigiorossi, rilascia un'intervista alla Gazzetta dello Sport. dove torna anche sui suoi anni in nerazzurro: "Una scuola importante, da tifoso poi era stato il massimo. Sarò sempre grato all'Inter, anche se c'è il dispiacere per non essere riuscito a fare il debutto in prima squadra. La Next Gen e lo scudetto Primavera vinti con Andrea Stramaccioni sono le gioie più belle, anche se mi ero fatto male a febbraio e il finale non l'ho potuto vivere sul campo".

Più facile vedere la Cremonese in Serie A o l'Inter rifare il Triplete?

"Vedere giocare l’Inter è sempre uno spettacolo, la Cremonese merita applausi ma porta a casa meno di quello che meriterebbe. Lo confesso, sarebbe il mio sogno poter festeggiare due traguardi del genere...".

E come li festeggerebbe?

"Ho promesso a un compagno di tagliarmi la barba dopo 13 anni, ma devo sentire mia moglie...".