Dopo la seduta di allenamento di ieri pomeriggio, il secondo gruppo di lavoro ha concluso il proprio ritiro con una sfida in famiglia – da trenta minuti a tempo - sul campo di Coverciano intitolato a ‘Enzo Bearzot’. Per la cronaca, la gara è terminata 2-2, con le reti tutte siglate nella seconda metà di partita. Oristanio, con un preciso sinistro a incrociare, ha sbloccato la sfida in avvio di ripresa, prima che il vantaggio della sua squadra venisse ribaltato da Zerbin (a segno dopo una bella azione personale) e Cancellieri (quest’ultimo in rete dopo aver concretizzato un contropiede di pregevole fattura sull’asse Zerbin-Pafundi). Sul punteggio di 1-1, Plizzari ha neutralizzato un calcio di rigore, ma niente ha potuto sul tiro di Nasti che, proprio all’ultimo istante di gara, ha fissato il risultato sul definitivo 2-2.