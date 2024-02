Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Deejay, l'ex difensore Alessandro Costacurta parla così della Champions League e delle possibili favorite alla vittoria finale: "Credo che il City sia favorita, il Real Madrid invece ha solo 100 metri in più dell'Inter: solo quelli, perché i nerazzurri si sono avvicinati molto negli ultimi mesi. Ma voi avete mai visto l'Atletico Madrid non fare un tiro in porta? I giocatori dell'Inter hanno una capacità incredibile di tornare indietro a difendere, quella è la chiave per vincere in Europa", ha concluso.