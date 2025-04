Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana, ha commentato il pareggio per 2-2 tra Inter e Parma allo Stadio Tardini, soffermandosi sulle difficoltà difensive mostrate dai nerazzurri.

“È un periodo in cui l’Inter concede, ma non attribuirei la responsabilità ai singoli della linea difensiva - ha spiegato Costacurta -. Il vero problema è il filtro a centrocampo, che non funziona come dovrebbe. È lì che si genera l’instabilità, ed è questo che preoccupa di più”.

L’ex rossonero ha poi allargato la riflessione a tutte le big del campionato: “In questo momento tutte le squadre sono sotto esame. Anche l’Inter oggi lo era, perché si trovava a dover gestire energie e scelte tecniche in vista del Bayern Monaco”.