Serse Cosmi, ospite dei colleghi di Radio Serie A su RDS, ha commentato la prova dei nerazzurri in Champions, valutando a 360 gradi l'assetto: "L’Inter fino adesso è stata una squadra, anche nella vittoria risicata nel punteggio contro l’Atletico Madrid, ha dimostrato alla grande quello che sta facendo. Però la Champions League perché vai a Madrid e trovi una squadra che non ha fatto una partita brutta come dicono, all’andata", ha concluso.