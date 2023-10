C'è anche il ruolo di Alessandro Fontanarosa tra i temi affrontati da Fabio Caserta nella conferenza stampa andata in scena alla vigilia della sfida contro il Lecco. Il tecnico del Cosenza, club di Serie B in cui gioca ora in prestito il difensore dell'Inter, parla così delle scelte di formazione: "È una valutazione che farò con calma, ma non solo della fascia destra. Rispoli a Pisa ha giocato un’ottima gara, Cimino in precedenza aveva fatto bene. Sì, c’è un ballottaggio.

Ma anche in altri ruoli. A sinistra? Non è un periodo fortunato per La Vardera, comunque in ripresa. Al momento l’alternativa a D’Orazio rimane Fontanarosa anche se con caratteristiche diverse, ruolo che ha ricoperto anche nella Primavera dell’Inter".