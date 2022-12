"Le prestazioni, in un torneo così corto, possono finire per alterare il prezzo e la qualità dei giocatori". L'allarme lo lancia Pantaleo Corvino, storico dirigente del calcio italiano oggi al Lecce, riguardo all'esplosione dei giocatori come quelli del Marocco ai Mondiali. I nomi citati dal Corriere della Sera, a cui risponde il ds, sono quelli di Saiss, Ounahi e Boufal.