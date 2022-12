Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato di Morten Hjulmand, centrocampista danese autentica scoperta dell'uomo mercato dei giallorossi: "Lo pagai 170 mila euro. A volte non conta quanto paghi il calciatore, ma quanto percepisce. A volte anche prendendo un calciatore a parametro zero può avere un costo elevato per l’ingaggio. Poi quando prendi un giocatore a prezzo basso e con l’ingaggio basso, capisci che potresti aver fatto l’affare.