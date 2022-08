È Joaquin Correa il giocatore dell'Inter chiamato a parlare ai microfoni di DAZN dopo il successo sullo Spezia.

Cosa hai visto nell’azione del gol?

“Ci ho pensato un attimo, ero solo e ho cercato di avere un attimo in più per avere la palla sul destro. È stato bravo Edin a darmela dietro”.

Quanto è importante per te il gol di stasera?

“È importante, sono felice. L’anno scorso è stato un anno non bellissimo per gli infortuni, per me è importante iniziare così. Tutti sanno che do sempre il massimo e il mio massimo è più di quello che ho dato l’anno scorso”.