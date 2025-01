Ebenezer Akinsanmiro è balzato agli onori delle cronache per essere stato vittima di cori razzisti durante Brescia-Sampdoria e aver reagito, dopo un gol dei blucerchiati, facendo il verso del gorilla sotto la curva dei tifosi lombardi. Motivo per cui è stato ammonito, poco dopo il tecnico Semplici ha deciso di sostituirlo.

"Credo che un giocatore che fa una scena così incita alla violenza... Credo che il giocatore non possa fare una cosa così verso un pubblico da cui io non ho sentito niente. Credo non sia giusto. Io sono il primo a prendermi le mie responsabilità che a 58 anni non mi devo far trascinare così, ma non manco di rispetto a nessuno se non mi mancano di rispetto", è stato il commento di Pierpaolo Bisoli, tecnico dei bresciani.