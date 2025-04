Sono 75.552, come comunicatoi dal club nerazzurro, gli spettatori per il derby di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. L'ennesima conferma del fatto che anche nella coppa nazionale la stracittadina è un appuntamento che non si può perdere.

L'incasso complessivo è di 5.794.130 di euro: si tratta del migliore della storia della competizione.