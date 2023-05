Oltre alle modalità generali di vendita, Lega Serie A ha comunicato nel dettaglio le indicazioni specifiche per i tifosi di Inter e Fiorentina per reperire i tagliandi per la finale di Coppa Italia del 24 maggio a Roma. Per quel che riguarda i nerazzurri, la vendita scatterà lunedì 8 maggio alle ore 14 per gli abbonati della stagione 2022-2023, che potranno acquistare fino a quattro biglietti per intestatari di abbonamenti alla stagione in corso fino al 10 maggio, mentre fino alle 10 del 12 maggio potranno comprare altri quattro biglietti per abbonati a club di Serie A.

Dalle 14 del 12 maggio alle 10 del 17 maggio scendono in campo gli Inter Club, i cui tesserati potranno comprare quattro biglietti per chi è iscritto ai sodalizi interisti per la stagione in corso. Dalle 14 del 17 maggio, si procederà infine all'eventuale vendita libera dei biglietti residui.