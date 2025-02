Prima il Genoa, poi la Coppa Italia che anticipa lo scontro diretto con il Napoli. L'Inter si prepara ad una settimana di fuoco che la vedrà in campo anche martedì prossimo per la sfida contro la Lazio. Inter-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è infatti in programma martedì 25 febbraio alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5 o Italia 1). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/.