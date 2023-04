Sono stati designati gli arbitri delle semifinali di andata di Coppa Italia in programma domani a Torino tra Juventus e Inter e mercoledì a Cremona tra Cremonese e Fiorentina. Il match dell'Allianz Stadium sarà affidato a Davide Massa, della sezione di Imperia, che avrà come assistenti Costanzo e Passeri con Marco Guida quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece l'avezzanese Aleandro Di Paolo, coadiuvato da Dionisi. L'altra semifinale sarà invece diretta da Maurizio Mariani di Aprilia.