Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sogna che la Coppa Italia torni a Firenze a 22 anni di distanza dall'ultima volta: "Ieri ero allo stadio con Rocco Commisso, finalmente la Fiorentina è tornata in finale - le sue parole all'indomani dello 0-0 del Franchi con la Cremonese che ha permesso ai viola di raggiungere l'Inter - Speriamo di poter dire che a ventidue anni di distanza il secondo alloro per importanza, ovvero la Coppa Italia, possa arrivare a Firenze. Sono convinto che i giocatori faranno di tutto il prossimo 24 maggio allo stadio Olimpico per vincere. Spero di rinnovare quella gioia perché le nostre nuove generazioni hanno bisogno di una vittoria.

Io credo molto nell’importanza che il calcio può avere nello stimolare il valore dell’identità".