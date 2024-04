Continua a sognare la Fiorentina che si conferma esperta della competizione e al netto di una gara di ritorno da giocare al Gewiss Stadium, la squadra di Vincenzo Italiano batte 1-0 quella di Gasperini mettendo leggermente in discesa il percorso in Coppa Italia. Alla compagine di casa basta l’eurogol di Mandragora messo a referto al 31esimo. Primo di due match a favore della compagine viola dunque, che ora dovrà difendere il risultato a Bergamo, dove l'Atalanta tenterà la rimonta per sfatare il tabù Coppa Italia.