La FIFA ha ricevuto le dichiarazioni di interesse da parte delle Federazioni calcistiche di Marocco, Portogallo e Spagna, secondo la procedura di gara e i regolamenti approvati dal Consiglio FIFA il 4 ottobre 2023, per ospitare il Mondiale 2030. In più, si sono fatte avanti per ospitare una gara dell'edizione dle centenario anche la Federcalcio uruguaiana, quella argentina e quella paraguaiana. Per il 2034, invece, c'è un'unica candidata: l'Arabia Saudita.

"Come stabilito nel regolamento di gara approvato dal Consiglio FIFA, l'amministrazione FIFA condurrà processi di gara e valutazione approfonditi per le edizioni 2030 e 2034 della Coppa del Mondo FIFA, con i Paesi ospitanti che saranno nominati dai Congressi FIFA previsti entro il quarto trimestre del 2024 - si legge nel comunicato FIFA -.

In conformità con questi regolamenti, l'amministrazione FIFA condurrà un dialogo mirato con gli offerenti, per garantire che offerte complete ed esaurienti vengano ricevute e valutate rispetto ai requisiti minimi di hosting, come precedentemente approvato dal Consiglio FIFA. Questo dialogo si concentrerà sulle aree prioritarie definite della visione dell’evento e sui parametri chiave, infrastrutture, servizi, commercio, sostenibilità e diritti umani. Successivamente, la FIFA pubblicherà i suoi rapporti di valutazione e, qualora tali requisiti siano soddisfatti, le federazioni aderenti riunite al Congresso FIFA nomineranno gli organizzatori delle rispettive competizioni. Tutti i documenti rilevanti, compresi i registri delle offerte e i rapporti di valutazione delle offerte, saranno pubblicati su FIFA.com".