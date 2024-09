Alessandro Conticchio, doppio ex della sfida tra Lecce e Torino, ai microfoni del Quotidiano di Puglia si è concentrato anche sulla lotta Scudetto in Serie A: "Il calcio è cambiato. In Italia avevamo il campionato più forte del mondo, giocatori fortissimi squadre come quella Juventus, il Milan, l’Inter, livello molto alto, campionato durissimo con le quattro retrocessioni. Nel mio Lecce della famiglia Semeraro e di Fenucci, c’erano i Ledesma e i Vucinic, che io paragonavo a Van Basten, Corvino tirava già fuori ragazzi che diventavano autentici campioni. I giovani italiani? Noi crescevamo giocando per la strada. Oggi è tutto più organizzato. Si guarda lontano. Gli ultimi successi della Nazionale dicono cose importanti sui giovani italiani che stanno crescendo. Ma c’è sempre un grande bisogno di lavorare bene nei settori giovanili".