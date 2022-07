"Il mercato in questa fase lo seguo relativamente, perché le cose sostanziali devono ancora farsi. Mi sembra, però, che l’Inter si stia muovendo tanto e con profitto". Lo ha detto Bruno Conti intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "Uomo-scudetto? Sono molto curioso di vedere come sarà il ritorno di Paul Pogba nel nostro campionato. Se starà bene fisicamente, sono convinto che un giocatore come lui possa spostare gli equilibri di una stagione, perché trovo che sia un calciatore molto forte".