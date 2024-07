Da Rimini, sede dell'apertura del calciomercato estivo, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali commenta la notizia della creazione del 'consiglio dei saggi' chiesto da Gabriele Gravina all'indomani dell'eliminazione dell'Italia dagli Europei, dove dovrebbe avere posto anche Beppe Marotta, presidente dell'Inter: "Saggi o non saggi, occorrono persone che abbiano vogliano di fare qualcosa per il sistema calcio. Quindi ben accetti manager, presidenti che una visione di quello che può essere il futuro del sistema calcio, no della propria società o della propria lega: serve una visione più ampia, con anche leggi da dettare e rispettare. Se si guarda solo al proprio non succederà mai nulla".